Panamá regresa para la Serie del Caribe 2026

El béisbol panameño vuelve a escribir una página dorada en su historia deportiva. Panamá confirmó su regreso a la Serie del Caribe 2026, tras aceptar la invitación oficial del comité organizador del torneo, que se llevará a cabo en Gran Caracas, Venezuela. La noticia fue comunicada por la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS), en una nota enviada a la liga venezolana, destacando la importancia del país en el desarrollo del béisbol en la región.

Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, expresó su entusiasmo por el regreso del conjunto pañanero. Lo que deja en claro que se espera que sea una fiesta deportiva en Venezuela para disputar esta edición de la Serie del Caribe.

Panamá regresa a la Serie del Caribe

Esta será la séptima participación de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá en la historia del certamen, luego de su retorno en 2019, cuando los Toros de Herrera sorprendieron al ganar el campeonato como anfitriones. La más reciente aparición panameña fue en 2024, en el estadio de los Marlins de Miami, donde los Federales de Chiriquí, dirigidos por José Mayorga, lograron el tercer lugar con una destacada actuación.

Para la próxima edición, Panamá será representado por el campeón de la temporada 2025-2026 de La Liga Profesional de Béisbol de Panamá, cuya competencia comenzará en diciembre. En el evento participarán también los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México y Cuba, consolidando una vez más a la Serie del Caribe como la cita más importante del béisbol invernal en el continente.

Con este importante anuncio, Panamá reafirma su compromiso con el crecimiento del béisbol profesional y su deseo de seguir dejando huella entre las potencias del Caribe a corto y largo plazo.