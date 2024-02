Multiplica tus oportunidades de ganar con la Serie del Caribe

Los mejores equipos de béisbol de la región del Caribe se reunirán en Miami, Florida, para competir en la 66ª edición de la Serie del Caribe.

El torneo se llevará a cabo desde el 1 y hasta el 9 de febrero en el LoanDepot Park, la casa de los Marlins de Miami.

La jornada inaugural de este jueves 01 de febrero empieza con los encuentros entre Nicaragua vs Puerto Rico (10:30 AM), Curazao vs México (3:30 PM) y Venezuela vs República Dominicana (8:30 PM).

Adicionalmente, en MeridianoBet te traemos el Bono Serie del Caribe con el que recibirás un 10% más en tu primera recarga del día, tanto en bolívares como en divisas, para que multipliques tus ingresos durante esta fiesta del beisbol internacional.

Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @meridianobet y @mbetnet para enterarte de todos los pronósticos, concursos, bono y trivias que tenemos preparados para ti.

R: Luimar González Yanes

Meridianobet