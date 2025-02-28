LMB: Otro pelotero de Leones del Caracas llevará su talento a México (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los entrenamientos primaverales no solo se viven en los Estados Unidos, sino también en México. Y es que la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) también tiene cerca su fecha de inicio, en la que seguramente veremos a muchos peloteros venezolanos aportar su talento sobre el terreno de juego. Varios de ellos pertenecen a los Leones del Caracas en la LVBP.

Otro león a México

El próximo jueves 17 de abril arrancará la temporada 2025 de la LMB, en la que Leones de Yucatán visitarán a los Diablos Rojos del México en el partido inaugural. Justamente, este último equipo anunció en la tarde de este viernes la incorporación de un pelotero melenudo a sus filas, quien tratará de conseguir un puesto en los jardines durante el Spring Training.

La figura en cuestión es Carlos Tocci, quien viene de tener una muy buena temporada 2024-2025 con los Leones del Caracas. Esta será la segunda experiencia del jardinero en territorio azteca, luego de aquel 2023 en la que defendió a los Piratas de Campeche.

En dicha campaña, el maracayero fue el jugador con más compromisos disputados del equipo, con 88. Al final bateó para .265 de promedio producto de 87 imparables en 328 visitas al plato, con seis dobles, tres triples, siete jonrones, 36 carreras impulsadas, 46 anotadas, y .687 de OPS.

Si bien fueron excelentes estadísticas, para el 2024 no repitió en la LMB. Ante dicha situación, Carlos Tocci se quedó en Venezuela para ver acción en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con Samanes de Aragua. A lo largo de la ronda regular dejó en .353 su promedio al bate, con 60 indiscutibles, seis dobles, un triple, un cuadrangular, 27 carreras remolcadas, y 34 anotadas.