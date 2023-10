LMB: El Águila de Veracruz confirma a siete importados para la temporada 2024

El Águila de Veracruz, aunque quedó eliminada en los cuartos de final de la postemporada, completó una buena fase regular 2023 que le permitió terminar en el tercer puesto de la zona sur de la tabla de posiciones con un balance positivo de 48 victorias y 40 derrotas.

No obstante, para los seis veces campeones de la Liga Mexicana de Beisbol no basta solo con hacer un buen papel en la fase regular, sino que su meta es volver a conquistar el trofeo de campeones de la pelota azteca, algo que no consiguen desde hace más de una década.

Con base en esta premisa, la directiva de la organización ya comenzó a confirmar a los peloteros foráneos que estarán diciendo presente dentro del roster para la venidera zafra 2024 de la LMB. Esta primera lista esta integrada por cuatro dominicanos, dos colombianos y un venezolano:

-Ángel Padrón (LZ/VEN)

-Jesús Marriaga (OF/COL)

-Osman Gutiérrez (LD/COL)

-Gustavo Núñez (INF/RD)

-Esmil Rogers (LD/RD)

-Olbis Parra (LD/RD)

-Edwin Espinal (1B/RD)