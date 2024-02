Carlos Zambrano habla sobre el no hit no run de Ángel Padrón (+Video)

MIAMI (ESPECIAL).-La mágica noche de Ángel Padrón tuvo varios protagonistas y, en el dugout de Tiburones, la presencia de Carlos Zambrano dejó su impronta en la gesta que se convirtió en apenas el segundo no hit no run en la historia de la Serie del Caribe. Siguiendo el refrán "Cuando es para ti, ni que te quites, todo se alineó para que Padrón lanzará esa joya ante la tropa nicaragüense. El "Toro", quien lanzó un juego de estas características en Grandes Ligas con los Cachorros, estableció una similitud entre su juego y el de ayer, dejando claro que a veces hay que dejar fluir todo.

"Cuando lancé mi no hit no run, estaba programado para tirar 5 ó 6 innings porque venía de unas molestías. Padrón también estaba programado para máximo 4 innings, pero en la medida que iba sacando outs, vimos que tenía menos de 50 pitcheos en el 5to. Este tipo de cosas están escritas en el libro de la vida, tenían que pasar", manifestó Zambrano.

Reconoció que llegó un momento en el que la decisión de sacar a Padrón estaba en el propio lanzador, pero ellos ya tenían al nombre que vendría sustituirlo y terminar con el juego. "Desde el sexto inning, Ozzie me decía pon a calentar a Thiago Da Silva, quien calentó como tres innings en el bullpen, y apenas le dieran el primer hit íbamos a hacer el movimiento, ya que nunca nos pasó por la mente que hubiese un juego completo y menos un no hit no run", continuó.

Zambrano logró inyectarle confianza a varios lanzadores desde su llegada. La Guaira está viviendo un momento extraordinario desde la llegada de Oswaldo Guillén y, además del gran trabajo realizado por todo el equipo, los dioses del béisbol lo han acompañado hasta en esta Serie del Caribe.

"Estamos acompañados porque Dios, quien ha sido capaz de guiarnos como equipo, lograr establecer los objetivos trazados y esperemos seguir con nuestra misión" finalizó.