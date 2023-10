BCL: Padre e hijo panameños se disfrutan la Liga de Campeones

Enrique Senior, miembro del comisionado de la WBSC y su hijo, Enrique Junior Burgos, lanzador de los Leones de Yucatán, se disfrutan de la fiesta de la primera edición de la Liga de Campeones de Beisbol de las Américas, ambos hicieron historia como el primer dúo padre e hijo panameños en jugar en las Grandes Ligas.

Enrique Burgos (Senior) jugó dos años en Grandes Ligas. Desde su debut en 1993 con los Reales de Kansas City tuvo que esperar dos años para regresar en 1995 con los Gigantes de San Francisco. Sólo lanzó 13.1 innings en Las Mayores sin lograr una victoria.

Desde entonces, pasó gran parte de su carrera jugando en Taiwan, con el Uni-President Lions y luego con los Brother Elephants. En 1991 se tituló campeón con los Lions, año en el que registrpo 138 ponches.

Su hijo, Enrique Junior, debutó en las Grandes Ligas en 2015 con los Cascabeles de Arizona, allí permaneció hasta 2016, dejando marca de 3-4 en 73 juegos con 82 ponches en 68.1 innings, zurdo para todo excepto para lanzar en el béisbol.

"No tengo idea de por qué lanza con la mano derecha. Cuando era niño hacía todo con la mano izquierda. Así que le compré un guante para zurdos. Lo que hacía era atrapar el "Está bien, no me atreveré a desafiar tu forma de pensar". Dijo Enrique Senior.

"Soy zurdo para todo menos para el béisbol. Escribo y pateo como zurdo, pero tiro como diestro", añadió Enrique Junior quien practicó todos los deportes antes de dedicarse al beisbol a la edad de 12 años. Incluso llegó a interesarse por el hockey mientras vivía en Nebraska.

El menor de los Burgos no quería lanzar, el soñaba con ser bateador y ser jonronero, pero carecía de velocidad, detalle que su padre notó rápidamente y le recomendó que fuera lanzador si quería tener éxito en el beisbol. “De niño podía pegar fuerte a la pelota, pero necesitaba cuatro hits para anotar una carrera", comentó Enrique Senior.

Ambos están viviendo la primera edición de la BCL, un torneo que se espera mejore con los años e incluya a más equipos campeones de otros países de América. “Me gusta la BCL. Da muchas oportunidades a los jugadores que participan. Estoy seguro de que en el futuro habrá más ligas participando". Finalizó Junior.