Récord de precisión y juventud: Stephon Castle supera a Magic Johnson 

Stephon Castle ha dejado su marca en los libros de récords de la El joven baseha dejado su marca en los libros de récords de la NBA con una actuación monumental que combina una eficiencia de tiro histórica con una producción total de leyenda.

Castle se ha convertido en el guardia (base/escolta) más joven en la historia de la liga en registrar al menos 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias mientras mantiene un porcentaje de tiros de campo (FG%) igual o superior al 70%.

Superando a un ícono

La hazaña de Castle es especialmente significativa porque supera una marca que antes ostentaba nada menos que Earvin "Magic" Johnson.

Johnson, una de las figuras más dominantes en la posición de base y un triple-doble andante, estableció récords de juventud que parecían inalcanzables. Sin embargo, Stephon Castle ha reclamado ahora el título de guardia más joven en lograr esta línea estadística. Lo que hace que el logro de Castle sea superior al récord anterior de Magic Johnson es la adición del requisito de eficiencia del 70% en tiros de campo. Que un jugador tan joven como Castle logre igualar la producción estadística de Johnson y añadir el elemento de eficiencia superior al 70% es un testimonio de su madurez en la toma de decisiones y su habilidad para finalizar jugadas cerca del aro.

Análisis de la actuación

La inclusión del 70% en tiros de campo no es un detalle menor; subraya la selectividad y la inteligencia con la que Castle atacó la canasta.

30+ Puntos: Demuestra su capacidad como anotador principal.

10+ Rebotes: Subraya su tamaño y esfuerzo en el rebote, una rareza para un base moderno.

5+ Asistencias: Confirma su rol como facilitador de juego.

70% FG: Indica que logró su anotación con un mínimo de 15 intentos de tiro y falló muy pocos, evitando tiros forzados y capitalizando layups, bandejas o jumpers cercanos.

El récord no solo celebra una noche espectacular, sino que también ofrece un vistazo al techo de su potencial, sugiriendo que posee la combinación de atletismo, visión de juego y eficiencia que define a las superestrellas modernas de la NBA.