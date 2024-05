NBA: ¿Son un súper equipo? Esto dijo Jayson Tatum sobre la plantilla de Boston Celtics para buscar el título

Desde su llegada a la NBA en 2018, Jayson Tatum se ha ido convirtiendo cada vez más en el líder de Boston Celtics. Sin embargo, no han podido sumar un título y en el 2022 quedaron cerca de lograrlo, pero perdieron ante Golden State Warriors en seis compromisos.

El conjunto de Celtics ha quedado en los primeros lugares de la Conferencia Este en los últimos años, pero no han sido capaces de dar ese paso final para poder ganar su 18vo campeonato. Esto ha ocasionado que Boston sea foco de críticas por apagarse en los momentos apremiantes de la temporada e, incluso, han sido considerados como un "súper equipo" en desde hace varias campañas.

Tatum está cansado de las críticas

El alero de Boston habló sobre este tema y destacó que muchas personas consideran a Boston como un súper equipo, pero que eso no es así. "Esa es la narrativa que se puede ver en la televisión, la idea de que tenemos un súper equipo. Es doble. No teníamos al Entrenador del Año ni al MVP. Sólo tuvimos dos All-Stars. Dicen que somos un súper equipo, pero no fuimos recompensados ​​como lo somos", expresó.

En la plantilla de Celtics, Tatum se encuentra acompañado por Jaylen Brown, Al Horford, Kristaps Porzingis, Derrick White y Jrue Holiday. Todos, excepto por White, han sido All-Star a lo largo de sus carreras y por ello Boston es considerado como un "súper equipo", incluso tuvieron el mejor récord de toda la NBA en esta zafra.

Pese a los comentarios de Tatum, el equipo de Boston está como candidato al título y cualquier cosa que no sea coronarse en esta campaña será considerado como un fracaso para los dirigidos por Joe Mazzulla.