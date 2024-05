NBA: ¡Atrapado! Estrella de Boston Celtics fue hallada culpable de estafa e irá a la carcel

Glen "Big Baby" Davis fue sentenciado a tres años y medio de prisión, tras haber sido encontrado culpable de fraude al Plan de Bienestar y Salud de los Jugadores de la NBA. Desde el pasado mes de noviembre, Davis se encontraba a la espera de la sentencia debido a su estafa a la atención médica, fraude electrónico y conspiraciones para cometer declaraciones falsas.

Junto a "Big Baby", Will Bynum, ex miembro de Detroit Pistons, también se vio involucrado en estas acusaciones por su presunta participación. Ambos ex jugadores formaron parte de un plan para defraudar a este programa por más de cinco millones de dólares al mostrar información falsa sobre reclamaciones médicas y dentales.

Davis estará tras las rejas

Además de los tres años que estarás tras las rejas, Davis tendrá tres años de libertad supervisada. Asimismo, más de 20 personas, incluyendo otros ex jugadores como Keyon Dooling y Terrence Williams, también han sido sentenciadas por presentar reclamaciones médicas falsas ante el Plan de Bienestar y Salud de los Jugadores.

El campeón de la liga estadounidense en 2008 con Celtics debe pagar 80 mil dólares en restitución y las condiciones para su libertad supervisada incluyen la asistencia de gestión financiera y tratamiento obligatorio contra las drogas.