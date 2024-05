NBA: ¡Problemón en Dallas! Entrenador de los Mavericks dispara contundente dardo sobre Luka Doncic

Aunque Luka Doncic ha presentado problemas en cuanto a su efectividad en tiros de campo, los Dallas Mavericks se mantienen con vida en la Postemporada y se encuentran en las semifinales del Oeste contra los Oklahoma City Thunder.

Al igual que contra Los Ángeles Clippers, los tejanos comenzaron con pie izquierdo la serie y deberán remontar si quieren llegar a unas nuevas finales en la Conferencia. En el primer encuentro, el equipo de Jason Kidd fue vapuleado (117-95) en su visita al Paycom Center con un errático Doncic, que solo pudo encestar 19 puntos y un triple en ocho intentos.

Previo a la jornada de este jueves, el banquillo de Dallas se ha caldeado con unas polémicas declaraciones de un integrante del cuerpo técnico del equipo, donde revela que los algunas figuras no les gusta jugar con el esloveno.

"Es una sensación de, 'Oye, ahora podemos jugar'. Es difícil tener ritmo si no tocas el balón", sentenció el coach, que prefirió mantenerse en el anonimato, de acuerdo con The Ringer.

Según el asistente técnico, los compañeros de Luka sienten un alivio cada vez que la estrella sale del tabloncillo a descansar. El entrenador detalló que hay un problema percibido en el dominio del balón, sugiriendo que la ausencia del guardia permite que los demás destaquen más en el juego.

No es la primera vez que 'Luka Magic' es identificado como un jugador que no pasa el balón, ya que durante la ronda regular Grant Williams, después de que fue cambiado de los Mavs, le lanzó una indirecta como alguien que no hace jugar a sus compañeros.

Pese a estos señalamientos, los números indican lo contrario sobre Doncic, quien dejó un promedio de asistencias de casi doble dígito por partido (9.8), elevando sus habilitaciones a un 44.1% después del receso del All Star Game de la NBA.