NBA: Shaquille O'Neal da su favorito a ganar el Play In... Y no es Los Ángeles Lakers

La temporada regular 2023-24 de la NBA ha llegado a su fin. Los 12 equipos clasificados a Playoffs ya se encuentran preparando sus piezas y sistemas de juego para esta nueva fase. Sin embargo, todavía hay ocho conjuntos que lucharán por cuatro boletos en el Play-In.

En la Conferencia Oeste, Los Ángeles Lakers, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors y Sacramento Kings son los que pelearán por la clasificación a la postemporada. El ganador entre Lakers y Pelicans avanzará como séptimo del Oeste, mientras el perdedor tendrá otra oportunidad más frente al vencedor entre Warriors y Kings. Shaquille O'Neal, leyenda de la liga estadounidense, habló sobre un posible choque entre Warriors y Lakers previo a la postemporada.

¿Cuál es el factor clave de Golden State?

De acuerdo a O'Neal, el conjunto de La Bahía se podría imponer a los angelinos en el Play-In y dio como clave a Klay Thompson. "Golden State Warriors... van a vencer a los Lakers si juegan contra los Lakers en el Play-In”, aseguró. Asimismo, destacó que todos están menospreciando lo que puede hacer Thompson por no haber tenido una de sus mejores temporadas en esta zafra.

“En este momento, todos lo están matando, 'oh, viene de la banca', 'lo perdiste'... Klay Thompson es el factor con el que no todo el mundo cuenta", dijo el legendario pívot sobre las dificultades que ha atravesado el escolta durante esta campaña, pero no descarta que sea importante para que Warriors pueda llegar a la postemporada.