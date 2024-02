NBA: ¡Se va de Cleveland! Esta será la nueva franquicia con la que jugará Donovan Mitchell

El futuro de Donovan Mitchell es un completo enigma, se desconoce cuál será la decisión que tome dicho jugador al finalizar la actual campaña de la NBA, ya que se ha rumorado su posible salida de los Cleveland Cavaliers, pero ahora estaría vinculado a un nuevo equipo como su futura casa.

Según Brian Windhorst de ESPN, parece que no cree que los fanáticos de los Cleveland Cavaliers necesiten preocuparse por Donovan Mitchell dejando el equipo para unirse a los New York Knicks. Windhorst mencionó: "No sé si lo de Donovan Mitchell y los Knicks sigue siendo realmente una posibilidad". Esta declaración ha generado un debate sobre la viabilidad de la posible incorporación de Mitchell a los Knicks.

Además, se ha informado que los Knicks tuvieron la oportunidad de adquirir a Donovan Mitchell, un joven All-Star con potencial de mercado que expresamente quería unirse a Nueva York, pero el equipo optó por consideraciones de draft. Un informante de la NBA mencionó: "Fallaron en un lanzamiento fácil. Los Knicks pensaron que estaban compitiendo contra sí mismos".

Otras fuentes indican que los Knicks no tienen la intención de realizar un esfuerzo total para adquirir a Donovan Mitchell, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro del jugador y su posible incorporación a otros equipos.

Es posible que este jugador se una a cualquier equipo de la NBA en el próximo verano, aunque también, existe la probabilidad que permanezca en dicha franquicia de Cleveland para buscar un campeonato con nuevos compañeros de equipo.