NBA: ¡Se hartaron! Stephen Curry y Klay Thompson hablan del pésimo presente de Golden State Warriors

La temporada de los Golden State Warriors se está convirtiendo en una total pesadilla para cada de los jugadores que conforman la plantilla en la presente temporada de la NBA.

Los dirigidos por Steve Kerr fueron humillados en el propio Chase Center a manos de New Orleans Pelicans, quienes no tuvieron piedad en su visita por pizarra de 141 por 105 en la jornada de este miércoles por la noche. Con 36 puntos de diferencia, Stephen Curry y compañía no pudieron hacer nada ante la contundencia de los de Luisiana y llegaron a 20 caídas en su partido 37 de la campaña.

Ante el mal momento, los aficionados de San Francisco están descontentos por el desempeño de su equipo y reaccionaron con abucheos en los últimos dos encuentros. Tanto el Chef como Klay Thompson hablaron sobre el terrible momento que atraviesa el conjunto.

"No me importa. ¿Se supone que esto te quitará el sueño?", fueron las declaraciones de Thompson ante los abucheos de sus fanáticos.

Por su parte, el máximo triplista de la historia de la NBA comprendió la reacción de sus fans y fue autocrítico a lo que ha sido la actuación de la escuadra de La Bahía en esta primera mitad del año.

"Obviamente estamos luchando", dijo. "No hay nada de qué alegrarse realmente. Honestamente, me estoy abucheando. Abucheando a nuestro equipo en mi cabeza por la forma en que estamos jugando, así que es lo que es", expresó el piloto.

La organización de La Bahía luce cada vez más alejado de la cima en la Conferencia Oeste y comienzan a ceder lugares en su pelea por los puestos de clasificación, luciendo en el duodécimo peldaño con marca de 17 triunfos y 20 reveses.