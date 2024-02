NBA: ¿Se acerca el fin? Mira lo que dijo Klay Thompson sobre su futuro dentro de Golden State Warriors

Las últimas temporadas de Klay Thompson no han sido las mejores para el tirador de Golden State Warriors. Las lesiones no lo han perdonado y no le han permitido tomar su ritmo de juego, por lo que Thompson ha estado tratando de volver a su mejor nivel para que su equipo pueda contar con una de sus principales armas para luchar por un nuevo título.

Durante esta campaña, el escolta ha tenido destellos de lo que fueron sus mejores año siendo el escudero de Stephen Curry en Warriors, pero no ha estado en su ritmo habitual de juego. Incluso, esto ha llevado al coach Steve Kerr a que lo relegue a salir como el sexto hombre del conjunto.

Además de ello, muchos rumores indican que Thompson podría salir al final de esta temporada de Golden State y que sus días como un Warrior están llegando a su final. Ante esto, el propio jugador habló sobre su futuro y lo que tiene planeado para la próxima zafra de la NBA.

¿Se queda o se va?

Thompson manifestó su deseo de permanecer en La Bahía por lo que queda de su carrera y adelantó hasta cuando seguirá siendo un jugador activo. "Me encantaría ser un Warrior de por vida. Pase lo que pase, tengo algunos años más para jugar este juego, así que disfrutaré cada segundo. Me doy cuenta de que veo luz al final del túnel, (y) no estoy seguro de querer jugar hasta los 40, hombre. Eso suena realmente agotador", dijo.

Con esto, el escolta podría despejar las dudas sobre lo que hará en la próxima agencia libre y su intención de llegar a una extensión de contrato para poder seguir en Golden State, que solo podrá darse si el propio Thompson acepta disminuir su salario por el beneficio del conjunto y de cumplir su deseo de retirarse en Warriors.