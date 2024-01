NBA: ¡Que lo juzgue la ley! Ex jugador de Houston Rockets acusado de este terrible crimen

Polémica en el mundo del baloncesto. Este martes 23 de enero, el reconocido y reputado periodista americano Adrian Wojnarowski dio a conocer una noticia que sin duda ha generado un rechazo terrible para todos aquellos seguidores de la NBA, en la que se ve involucrado un antiguo jugador de la liga.

Kevin Porter Jr., exjugador de Cleveland Cavaliers y de Houston Rockets, ha llegado a un acuerdo para ser declarado culpable por los delitos de agresión imprudente en tercer grado y acoso en segundo grado, todo dentro del marco de su caso con su exnovia y jugadora de la WNBA Kysre Gondrezick.

Este caso inició aproximadamente en septiembre del pasado año 2023, y según los abogados de la víctima, estuvo llevado por un Tribunal Penal en Manhattan.

Además, el equipo de abogados del antiguo jugador de Houston Rockets emitió un comunicado oficial luego de que se hiciera pública la resolución del caso. "La resolución permitirá al Sr. Porter dejar atrás este incidente, que involucró acusaciones falsas de delitos graves y hechos falsos, sin antecedentes penales y seguir adelante", expresa el texto.

Pese a las acusaciones hacia Porter Jr., en septiembre la jugadora Kysre Gondrezick realizó declaraciones en el New York Post que terminaron siendo determinantes en el tema. "Él no me golpeó. Nunca levantó los puños para golpearme. Y definitivamente no me golpeó en la cara numerosas veces...No tengo ninguna lesión que lo respalde", dijo.