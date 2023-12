NBA: ¿Problemas en el vestuario? Esto dijo Smush Parker sobre ser compañero de Kobe Bryant en Los Angeles Lakers

Kobe Bryant siempre fue conocido como un competidor nato y un líder dentro del camerino en Los Angeles Lakers, pero no todos tuvieron una relación amistosa con el ex jugador de los angelinos y de la selección de Estados Unidos.

Smush Parker, quien jugó en la NBA durante cinco temporadas, coincidió con Bryant durante dos campañas en los angelinos y habló sobre lo que fue su experiencia como compañero de "Black Mamba", dejando claro que no fue muy fácil compartir con él durante ese tiempo.

Poco sociable

El ex jugador dijo que nunca tuvo una relación amistosa con Bryant, debido a que recibió una mala respuesta cuando intentó hablar con él en una ocasión. "No puedes hablar conmigo. Necesitas más reconocimientos en tu haber antes de que vengas a hablar conmigo", comentó Parker sobre la respuesta de "Black Mamba" cuando él intentó hablarle en una ocasión.

Además, aseguró que Bryant no habló nunca con él durante sus dos años con el equipo de Los Ángeles y siempre se mantuvieron cerca debido a la dinámica del equipo. "El hombre nunca me habló... Empecé con este hombre, era su compañero de trabajo. Como si compartiéramos un cubículo uno al lado del otro. Cómo haces eso por dos temporadas y nunca mantienes una conversación", expresó.

Asimismo, durante su etapa en Los Angeles el propio escolta tuvo problemas con el cuerpo técnico de Lakers y con el propio "Black Mamba", dejando claro que lo ignoraba en los encuentros para no pasarle la pelota.

Este no es el primer capítulo entre ambos. Hace varios años, Bryant había comentado que Parker era un mal compañero y que nunca debió llegar a la liga. Además, dijo que solo se mantuvo en el conjunto angelino debido a la no intención de Lakers de no contratar a un mejor jugador para que tomara su puesto dentro del equipo.