NBA: ¡Pánico en Dallas! Luka Doncic presenta esta lesión y no jugaría ante Los Ángeles Lakers (+Video)

Los fanáticos de los Dallas Mavericks entran en pánico ante una posible lesión de Luka Doncic, previo a la jornada de este martes ante Los Ángeles Lakers.

Después de un partido histórico ante los Memphis Grizzlies, el escolta anunció que podría ser baja para el duelo de esta noche ante LeBron James y los actuales campeones de la Copa NBA. De acuerdo con el escritor Grant Afseth, el estrellas del equipo de Texas no se siente del todo saludable debido a una contusión en la zona baja de su espalda.

"Ahora me duele como... no voy a decirlo, pero me duele mucho. Mis rodillas están hinchadas. Tengo que prepararme para mañana", declaró el jugador a solo horas del compromiso ante Lakers.

Doncic viene de un encuentro espectacular donde sumó 35 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Además de eso, se convirtió en el jugador más joven en la historia en alcanzar los 1,000 en triples en su carrera en la NBA.

De quedar fuera en la jornada de este martes, será una baja sensible para la franquicia de Dallas, que reciben la visita de unos Lakers que llegan inspirados tras titularse en la NBA In-Season Tournament. Previa al compromiso, Luka Magic acumula 32.0 puntos por noche, 8.3 rebotes, 8.5 asistencias y un 48.5% en tiros de campo en la presente campaña.