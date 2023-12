NBA: ¿LeBron James lo espera en Los Ángeles Lakers? DeMar DeRozan estaría cerca de irse de Chicago Bulls

Luego de ya varias semanas en de acción en la NBA, poco a poco vamos teniendo una mejor idea del nivel que posee cada uno de los equipos que compiten en el mejor baloncesto del mundo, algo que es sumamente determinante para tener una idea del futuro de varios jugadores.

Por ejemplo, los Chicago Bulls han iniciado la campaña con el pie izquierdo, al acumular 14 derrotas y tan solo nueve victorias, lo que demuestra que el equipo está bastante mermado como para poder competir a buen nivel en la presente temporada.

Ante este pésimo inicio, la gran estrella del equipo parece estar muy cerca de abandonar la institución, según reporta el siempre confiable periodista de baloncesto Chris Haynes.

DeMar DeRozan ha sido, en los últimos años, el motor principal y jugador más importante de los Chicago Bulls, pero con su contrato próximo a expirar en el año 2024, es bastante probable que Chicago intente traspasarlo si no llegan a acuerdo de renovación, algo que parece bastante posible por los vientos que soplan.

Y es que es evidente que el proyecto deportivo de los Bulls no ha rendido los dividendos que se esperaban, por lo que no es descabellado pensar en que la directiva disuelva la base del equipo actual para enfocarse en el posible talento joven que puedan adquirir en los próximos años. Si se toma esta decisión, es sensato no renovar a DeRozan y en su lugar cambiarlo por algo que pueda ser de utilidad.

El alero estadounidense llegó a los Bulls en el año 2021, cuando firmó un contrato por tres temporadas y 85 millones de dólares. En las dos campañas que lleva completas con Chicago, solo disputó los playoffs en una ocasión, y nada parece indicar que en esta zafra repita dicha hazaña.