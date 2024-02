NBA: ¡Increíble! Esta leyenda del baloncesto coloca a Alperen Sengun a la par de Pau Gasol

El ex jugador de la NBA, Shaquille O'Neal, ha expresado su opinión sobre uno de los jugadores más destacados de esta temporada y que luce con un futuro muy prometedor.

Se trata de Alperen Sengun, jugador de los Houston Rockets, el cual Shaq lo ha comparado con el joven Pau Gasol y ha manifestado de igual manera su deseo de verlo en un equipo de mayor nivel.

En una reciente declaración, Shaquille O'Neal mencionó: "Alperen Sengun me recuerda a un joven Pau Gasol... Me gustaría verlo en un equipo mejor." Estas palabras del legendario ex jugador de baloncesto han generado interés y especulación en torno al potencial de Sengun y su futuro en la NBA.

La comparación con Pau Gasol, un jugador de renombre y éxito en la liga, resalta las cualidades que O'Neal ve en Sengun y sugiere un gran potencial para el joven jugador. Además, la expresión de deseo de verlo en un equipo de mayor calibre indica la confianza de O'Neal en las habilidades y el impacto que Sengun podría tener en un entorno más competitivo.

Estas declaraciones han generado debate y expectativas en la comunidad del baloncesto, y muchos seguidores estarán atentos para ver cómo se desarrolla la carrera de Alperen Sengun en la NBA, especialmente a la luz de los comentarios elogiosos de una figura tan influyente como Shaquille O'Neal.

Con estas palabras, Shaquille O'Neal ha puesto el foco en Alperen Sengun y ha generado un mayor interés en su trayectoria en la NBA, lo que sin duda tendrá repercusiones en el seguimiento y la evaluación de su desempeño en la liga.