NBA: ¿Futura estrella? Hermano de Victor Wembanyama brilla en Europa

Cuando se habla de Víctor Wembanyama se piensa en el futuro de la NBA, por lo menos en los próximos 10-15 años, pues con sus espectaculares actuaciones en San Antonio Spurs, ha demostrado que todas las expectativas que habían sobre él antes de su debut fueron bien fundamentadas.

Promedia 20.7 puntos, 10.2 rebotes, 3.4 asistencias y 3.4 bloqueos en 28.8 minutos. Números impresionates que lo hacen principal candidato para obtener el Novato del Año y el Jugador Defensivo del Año. Sin embargo, esa historia que empieza a escribir parece no limitarse solo a él, pues en su familia apareció otro gran talento que promete dar el salto pronto al mejor baloncesto del mundo.

Se trata de Oscar Wembanyama, de 16 años. Con sus 2.04 metros, estatura que parece insignifcante frente a los 2.24 de Víctor, posee un alto grado de atleticismo. Sin embago, pese a tener solo dos años practicando este deporte demostró un avance notable que encandila a los scouts.

Nacido en 2007, Oscar destaca en las categorías menores de Asvel, una de las organizaciones más reconocidas del basket francés. Sin embargo, todavía queda mucho por mejorar, dado que en la liga U21 de la cual forma parte, promedió 3.0 puntos y 1.5 rebotes, aunque todos en esa categoría sobrepasan ampliamente su edad.

"Mi hermano se ha convertido en alguien popular, esto no es algo nuevo para mí. No me siento en la sombra de nadie. Mi meta es no hacerlo como él, sino crear mi propia historia, lo más bonita posible", declaró en una entrevista concedida a Diario As de España.