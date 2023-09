NBA: Esta sería la única razón para que Giannis Antetokounmpo se quede en Bucks según un exjugador de Cavaliers

La inconformidad de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks se dio a conocer durante la temporada baja, donde dicho jugador aclaró que si el equipo no se muestra con intenciones de ganar un campeonato es casi imposible que renueve.

De acuerdo a unas declaraciones de un exjugador de los Cleveland Cavaliers, los Bucks tienen una sola opción para retener a su máxima estrella. Richard Jefferson, quien fue una figura importante de los Cavs y pieza clave para que dicho equipo ganara el campeonato de 2016, aclaró que el equipo debe ganar lo más pronto posible, de lo contrario, Giannis se mudará de ciudad.

“Los Bucks pueden retener a Giannis si ganan un campeonato en los próximos dos años, si no lo hacen, creo que se irá. No creo que los Bucks hayan regresado a ese punto del juego. Cambiaron de entrenador y tienen dos años por delante para hacerlo funcionar… Si ganan un campeonato creo que se quedará, si no, creo que elegirá la oportunidad de seguir adelante”, expresó Jefferson en el podcast Road Trippin.

Hay varios equipos que se encuentran al asecho de dicha figura, tales como los Ángeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks y el equipo con el que está más vinculado son los Golden State Warriors, por lo que posiblemente al momento de ser agente libre recibirá ofertas increíbles muy difíciles de rechazar.