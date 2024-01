NBA: ¿El mejor jugador europeo? Mira lo que dice Tony Parker sobre Luka Doncic

Tony Parker, reconocido como una leyenda de los San Antonio Spurs y del baloncesto francés, ha compartido su opinión sobre Luka Doncic y su lugar en la discusión sobre el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Aunque no duda del talento de Doncic, Parker destaca un detalle que considera importante para ser considerado como uno de los grandes jugadores del continente, colocándolo por encima de muchas figuras que ha podido ver jugar el ex jugador francés.

"En mi opinión, para que un jugador sea parte del debate sobre el mejor jugador europeo de todos los tiempos, necesita ganar un campeonato. Esa es solo mi opinión personal", comenta Parker en declaraciones a medios internacionales. "Me encanta la discusión sobre el mejor. Siempre tengo esa conversación con mi hermano y con mis amigos. En mi opinión, si no sabes lo que se necesita para ganar un campeonato, no deberías ser parte de la discusión sobre el mejor de todos los tiempos."

El legendario ex jugador del conjunto texano, reconoce el talento del esloveno Doncic y su impacto en la NBA como una estrella destacada en los Dallas Mavericks. Sin embargo, el jugador francés destaca la importancia de lograr el éxito en términos de títulos para ser considerado entre los mejores jugadores europeos de todos los tiempos.

Estas declaraciones han generado debate y reflexión en la comunidad del baloncesto, ya que la discusión sobre los mejores jugadores de todos los tiempos siempre ha sido un tema apasionante para los fanáticos y expertos del deporte. Sin embargo, Doncic ha hecho mérito para estar en estas conversaciones tan importantes.