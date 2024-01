NBA: ¡Otra realidad! Esta es la estadística más destacada de Russell Westbrook con Los Ángeles Clippers

Hay momento difíciles en la carrera de cualquier deportista, bien sea por alguna lesión o por malas rachas que atraviesan durante su travesía profesional. Sin embargo, seguir adelante es la única opción para llegar a tener éxito y un ejemplo de ello es Russell Westbrook.

Tras haber hecho historia con Oklahoma CIty Thunder, el base llegó a Houston Rockets para reencontrarse con su ex compañero James Harden y, luego de haber sido eliminados en los Playoffs de la Burbuja de 2020, llegó a Washington Wizards, pero allí no duró mucho y fue traspasado a Los Ángeles Lakers. Pese a que parecía ser la pieza faltante para otro campeonato de los angelinos, Westbrook no contaba con la confianza del coach Frank Vogel y este, según la propietaria Jeannie Buss, fue el que hizo que saliera del conjunto lagunero.

"Beastbrook" fue cambiado a Utah Jazz, pero llegó a un acuerdo con la franquicia para un "buyout", y decidió firmar con sus vecinos más cercanos, Los Ángeles Clippers. Su llegada al otro conjunto de Los Ángeles ha sido un renacer en su carrera y, aunque no tiene el mismo rol, toda su experiencia y veteranía es un gran aporte para un equipo que busca sumar un título a sus vitrinas.

Récord positivo con Clips

"Mr. Triple Doble" tuvo un récord negativo en su paso por Lakers con 56 victorias y 74 derrotas para un porcentaje ganador de .430. En contraste con su tiempo con los laguneros, Westbrook ha vivido una realidad totalmente distinta con Clippers y tiene 39 triunfos con tan solo 24 reveses, lo que da un porcentaje de .619.

El ex Oklahoma City Thunder ha vivido momentos difíciles desde que salió del Thunder, pero ahora tiene una gran oportunidad de sumar su primer título de la NBA en su carrera, teniendo a Kawhi Leonard, Paul George y James Harden como compañeros en esta campaña.