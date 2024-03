NBA: Draymond Green le tira con todo a Wembanyama y explica por qué no debería ganar este premio

Víctor Wembanyama se ha quedado con la admiración de casi todos los amantes del baloncesto tras su increíble primer año con los San Antonio Spurs. En la temporada 2023-24, el estirado francés parece tener todo asegurado para alzarse con el Novato del Año de la NBA.

El único pecado para el interno de 20 años es que se encuentra con dicha franquicia de Texas, que presenta el peor récord de la Conferencia Oeste (13-49). La terrible campaña del equipo ha hecho que el centro sea cuestionado en algunas galardones donde es el principal contendiente a quedárselo.

Draymond Green, ala-pívot de Golden State Warriors no está de acuerdo con algunos reportes que colocan a Wemby como favorito a conquistar el DPOY (Jugador Defensivo del Año) y dio razones de por qué no debería ganarlo en su primera temporada en el mejor baloncesto del mundo.

"Tendrá estos números y tendrá oportunidades de ganar el premio al Jugador Defensivo de los Años. Personalmente, no creo que sea este año. Todavía no creo que se le pueda dar ese premio a alguien que está en la 24ª mejor defensa de la liga", explicó la estrella en su podcast 'Draymond Green Show de The Volume'.

El polémico jugador de los Warriors dejó claro que Ruby Gobert presenta más mérito para llevarse el reconocimiento, tras la gran campaña que está teniendo con Minnesota Timberwolves (1º en el Oeste). Además de eso, Green dijo que si el centro de los Spurs ganara el DPOY, Jayson Tatum debería vencer como el MVP de la 2023-24.

Pese a que Wemby es el líder en bloqueos en la zafra, el francés luce rezagado en otros departamentos como en rebotes por juego (12º), robos (14º), porcentaje en victorias defensivas (10º) y tercero en calificación en defensa (3º). De la misma manera, San Antonio registra un promedio de 120,2 unidades permitidas por noche, siendo la vigesimoquinta de la NBA.