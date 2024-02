NBA: ¡Contundente! Esta leyenda criticó a los jugadores actuales

La brecha generacional entre los aficionados que vieron baloncesto de NBA en los 90 y los que siguen la liga en la actualidad, existe. Incluso parece acentuarse cada día más, no solo con el clásico debate entre cuál es el mejor jugador de la historia entre LeBron James y Michael Jordan, sino que también se habla mucho de la mentalidad que tiene los jóvenes exponentes que tienen la liga en el presente.

Una voz autorizada para emitir cualquier opinión sobre baloncesto es Julius Erving, mejor conocido como Dr. J, quien con sus espectaculares volcadas en a finales de la década de los 70 y principios de los 80 allanó el camino para que la NBA sea lo que es. Respecto a ello, Erving habló en el Podcast de Shaquille O'Neal, otro referente de este deporte, sobre la actitud que muestra la nueva generación frente a diversos escenarios.

Al ser consultado sobre si le gustaría que se haga un torneo de uno contra uno en la NBA, la leyenda de Philadelphia 76ers contesto: "No creo que todos las superestrellas vayan a estar involucrados en ello. Su ego no se lo permitiría y es por eso que muchas veces no ves a los mejores jugadores en el concurso de clavadas. Todo es sobre la marca ahora mismo. No quieren hacer nada que perjudique a la marca que los patrocina", afirmó.

Tras esto, en el mismo programa intervino O'Neal, quien fue más allá y acusó a los jugadores de tener miedo de competir.

"Es una lástima que tengan miedo de una competición. Yo empecé viendo el concurso de clavadas por este hombre (Julius Erving) y luego por Dominique Wilkins, Vince Carter. Creo que deben respetar el juego", comentó Shaq.