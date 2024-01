NBA: Conoce la historia de la vez que Michael Jordan destruyó a un jugador boricua

Michael Jordan era uno de los competidores más duros del deporte. Hay cientos de anécdotas que marcan ese gen que le sirvió para establecerse como el mejor jugador de la historia. En The Last Dance quedó claro en varias oportunidades que cada vez que lo criticaban o que hablaban de él se lo tomaba como algo personal y se vengaba en la cancha. No pasó solo con los Bulls, también sucedió con el Dream Team.

La primera experiencia internacional de ese mítico combinado de Estados Unidos fue en el Preolímpico para Barcelona 1992. El apuntado fue el base de la Selección de Puerto Rico, Federico López. Según contó Charles Barkley, MJ leyó que el centroamericano habló mal de él en un diario.

"Cuando nos estábamos preparando para el partido, Chuck Daly comenzó a dar las órdenes de quiénes iban a defender. El asignado era Scottie Pippen, pero Jordan interrumpió y lo pidió. 'Es el base, Michael', explicó el entrenador, pero la decisión estaba tomada. '¡Dije que lo tengo! Leí algo que dijo sobre mí en el periódico y lo entendí'". Se lo había tomado como algo personal.

"Le habló todo el partido: 'No vuelvas a hablar de mí en público nunca más. Soy Michael Jordan'", contó Barkley que le dijo repetidas veces. Así mismo, Giddel Padilla comentó que siempre lo molestaron a López con esa defensa de toda la cancha que aplicó el 23 de los Bulls sobre él, pero siempre la respuesta fue que MJ no pudo robarle ningún balón.

Un condimento más de esa situación tuvo lugar ese día a la mañana. Robinson, Barkley y el mítico jugador de Chicago fueron a jugar al golf. Tras los primeros 18 hoyos, Michael quería seguir una vuelta más, pero sus compañeros le dijeron que no porque tenían un partido a la noche. Él siguió. De hecho, esa fue una de las cuestiones por las que no querían que defienda al base. "Y toda la sala era como: 'amigo, acabas de jugar 36 hoyos de golf, ¿y vas a marcar al base?". Si, así fue.

No cabe duda que, Jordan era un competidor feroz que no desaprovechaba oportunidades para retar a sus rivales y demostrarles por qué era considerado el mejor jugador de esa época.