NBA: Así fue la insólita expulsión de Nikola Jokic en el noche de la "Herencia Serbia" (+Video)

Nikola Jokic quizás no sea el jugador más tranquilo en la NBA, pero los árbitros tomaron un mal día para expulsar a la máxima estrella de los Denver Nuggets.

El dos veces MVP del mejor baloncesto del mundo no terminó el partido en la jornada de este martes por la noche, tras ser expulsado luego de protestar una jugada antes de que terminara el segundo cuarto, en el duelo entre los Nuggets y Chicago Bulls.

El pívot intentó anotar dos puntos cuando restaban 1:15 para terminar la primera mitad del desafío. Tras fallar, el actual campeón de la NBA se quedó reclamando a las autoridades por una posible falta que no pitaron y estos sin titubeos le expulsaron del compromiso. La razón por la que fue sacado del choque se debe a que el serbio insultó a uno de los jueces del partido.

"Esta vez cruce la línea, pero me parece que a veces no es así. Quizás, el hecho de que me expulsen ahora tan seguido puede ser la clave para que ganemos partidos", declaró la estrella en el post partido.

Cabe destacar que, fue una expulsión desagradable para el europeo, ya que se estaba celebrando la Herencia Serbia en la jornada de este martes por la noche. Jokic apenas pudo aportar cuatro puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 16 minutos en cancha.

Pese a que fue echado del encuentro, los dirigidos por Michael Malone se las arreglaron para quedarse con su decimoséptima victoria de la campaña con marcador de 114-106 ante Chicago. Los monarcas tampoco tuvieron en el partido a Jamal Murray.