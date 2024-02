NBA: ¿Al borde de la muerte? Esta leyenda de Boston Celtics se encuentra en delicado estado de salud

Scot Pollard, quien brilló en la NBA durante más de diez años gracias a su impresionante altura de 2,11 metros y ganó un campeonato con los Boston Celtics en 2008, se encuentra actualmente en una batalla que podría poner en riesgo su vida. A sus 48 años, Pollard necesita un trasplante de corazón y se enfrenta a un escenario complicado debido a su gran tamaño, ya que requiere un órgano particularmente grande y fuerte para mantener su cuerpo funcionando.

Recientemente, la salud de Pollard ha empeorado significativamente, lo que lo llevó a ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Desde allí, Pollard espera el trasplante, consciente de la rareza de encontrar un donante compatible. "Permaneceré aquí hasta que tenga un corazón", fue el mensaje que envió a la agencia AP, destacando la debilidad de su corazón actual y la urgencia de encontrar un reemplazo.

La condición de Pollard no es única en su familia; la mitad de sus hermanos y su padre, quien falleció a los 54 años, compartían esta predisposición genética. "No se ven muchas personas altas caminando por ahí. Lo sé desde que tenía 16 años (cuando su padre falleció) porque eso quedó grabado en mi mente, que... sí, ser alto está genial, pero no llegaré a los 80", reflexionó.

El caso de Pollard ilustra los desafíos adicionales que enfrentan los pacientes que, debido a condiciones físicas particulares, necesitan órganos de dimensiones no convencionales. Después de no encontrar solución en medicamentos ni procedimientos como ablaciones o la implantación de un marcapasos, el trasplante parece ser la única opción viable: "Todos están de acuerdo en que más ablaciones no resolverán esto, más medicamentos no resolverán esto. Necesitamos un trasplante".