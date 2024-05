La historia del mexicano que rechazó la NBA por el Real Madrid: "No me gusta ese baloncesto"

A la hora de hablar de baloncesto mexicano hay que mencionar sin duda a Gustavo Ayón, el que es posiblemente el mejor exponente que tuvo ese país en el deporte de la canasta. Con la Selección de México obtuvo la clasificación al Mundial y ganó el FIBA Américas de 2013 en Caracas, Venezuela.

Precisamente en la extinta LPB venezolana fue donde empezó a dar sus primeros pasos en el plano internacional, al ganar el título con Marinos de Anzoátegui en 2009. Luego de ahí dio el salto a Europa y se consolidó en la ACB con Fuenlabra. Sus actuaciones fueron claves para que la NBA se fije en él y New Orleans Hornets lo contrate.

En el mejor baloncesto del mundo se desempeñó entre 2012 y 2014, con 4.7 puntos y 4.4 rebotes. En ese lapso también vistió los colores de Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks y Orlando Magic.

Pero su etapa en la NBA finalizó y ahí llegó a Real Madrid. Conformó una etapa dorada en el conjunto blanco. Ya en su primer año con la institución obtuvo la Euroliga de 2015 y repitió en 2018, al lado de un tal Luka Doncic, que ahora es de los mejores exponentes del baloncesto. Fueron 110 juegos en la máxima competición de clubes de Europa con los merengues.

Gustavo Ayón fue una leyenda de Real Madrid y el baloncesto de México

Una etapa gloriosa en la que también ganó cuatro veces la Liga ACB y en tres ocasiones levantó la Copa del Rey, sindo MVP en 2016. Con esas actuaciones, no fue raro que haya tenido ofertas para regresar a Estados Unidos. Sin embargo, las rechazo. Así lo contó el propio Gustavo Ayón en unas declaraciones que recoge Fox Sports.

“Tuve la oportunidad de volver a la NBA cada año que estuve en el Madrid, pero nunca quise volver porque a mí me encanta el baloncesto europeo. Yo no veo NBA, no me gusta. A mí me gusta el baloncesto colectivo, el buen baloncesto, no en el que un solo jugador tira 30 tiros, mete 50 puntos y es la súperestrella”, dijo el ala-pívot.

El histórico jugador ahora incursionó en el ámbito político. En la actualidad aspira a la Alcaldía de Nayarit, pueblo que lo vio nacer en 1985.

"Llevo cerca de 15-16 años metido en la política porque lo que se hacía dentro del basquetbol nacional e internacional, es política también. Hacerte cargo de la selección mexicana durante tres años y tener que hacer política con los directivos, incluso con los mismos compañeros, y recibir críticas cuando estás haciendo muchas más cosas de las que te corresponde, eso es política”, dijo el ex jugador.