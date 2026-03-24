Élite de anotadores: Los máximos exponentes de los 40 puntos en la NBA actual

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En la era moderna de la NBA, donde el volumen de anotación ha alcanzado niveles increíbles, un selecto grupo de jugadores ha demostrado una capacidad casi sobrenatural para dominar el tablero. Alcanzar la barrera de los 40 puntos en un solo encuentro es una hazaña de consistencia y talento; sin embargo, para figuras como James Harden y LeBron James, se ha convertido en el sello distintivo de sus carreras.

El dominio de "La Barba" y la vigencia del "Rey"

James Harden lidera cómodamente este departamento entre los jugadores en activo. Con 107 juegos de 40 o más puntos, su capacidad para explotar el perímetro y la línea de tiros libres durante su etapa en Houston y sus años posteriores lo colocan en un escalón solitario. Actualmente, defendiendo los colores de los Cleveland Cavaliers, Harden sigue siendo el estándar de oro en cuanto a explosividad individual se refiere.

Por su parte, LeBron James continúa extendiendo su leyenda. El alero de Los Ángeles Lakers, quien recientemente rompió el récord de más partidos jugados en la historia de la liga, acumula 79 partidos de esta categoría. Su longevidad le permite seguir sumando hitos incluso en su temporada número 23, manteniéndose como la principal referencia de la franquicia angelina.

Francotiradores y la amenaza eslovena

La jerarquía de anotadores activos se estrecha con los mejores tiradores de todos los tiempos. Stephen Curry, el emblema de los Golden State Warriors, registra 75 actuaciones de 40 o más tantos, superando por la mínima a Kevin Durant, quien suma 74 juegos de este calibre tras su llegada a los Houston Rockets. Un poco más atrás, el base de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, sostiene su puesto de privilegio con 60 exhibiciones estelares.

No obstante, todas las miradas están puestas en Luka Doncic. El base de Los Ángeles Lakers, con apenas 27 años, ya registra 59 juegos de 40+ puntos, situándose a solo uno de igualar a Lillard. Dado su ritmo de anotación (liderando la liga en esta estadística durante la presente temporada 2025-26) es cuestión de tiempo para que el esloveno, compartiendo vestuario con LeBron, escale posiciones hacia el podio histórico.