Irene Esser habría finalizado su relación con apuesto actor español

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Desde hace semanas corre en las redes sociales, una supuesta ruptura entre Irene Esser y el actor español Iván Sánchez.

Fue en el año 2021 que la Miss Venezuela y 2da finalista del Miss Universo 2012, fue vista con el español, viviendo momentos muy bonitos. Sin embargo, ambos siempre se mantuvieron alejados de los medios de comunicación.

¿Fin del amor?

Desde hace semanas en las redes han estado hablando de la ruptura.

Los rumores se han encendido, luego de que internautas notaron que Irene e Iván no se siguen en sus perfiles oficiales de Instagram.

La actriz había estado dividiendo su tiempo entre Caracas y Madrid. Pero, en los últimos meses se le ha visto mucho más en Venezuela, realizando diversas entrevistas en programas.

En el 2024 ambos se mostraron muy enamorados y románticos celebrando sus cumpleaños, al punto de Esser darle un enorme beso a Sánchez.

Iván cumpleaños el 19 de noviembre, e Irene el 20 de noviembre, fechas muy especiales para ambos.

Amores de Esser

La belleza oriental ha tenido algunos amores públicos, uno de ellos con Andrés Manuel Jr, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.