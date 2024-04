NBA Playin: ¿Qué significa y cuándo se jugará?

Las grandes competiciones del mundo siempre están en busca de aquello que las haga reinventarse. La NBA no fue la excepción y en 2020-2021 ajustó un ítems de clasificación para la postemporada. Esto se dio cuando incluyó un formato particular, denominado: 'Play in'.

Ahora, ya entrados en la recta final de las Conferencias, la atención está centrada en este debate en algunas franquicias. Sobre todo, porque puede ser la única ventana que les permita seguir vivos por el título.

NBA Playin: ¿Qué es?

Esta es la cuarta temporada de su implementación. En principio, se adaptó como una estrategia para avivar la emoción en los últimos días de la fase inicial. En parte, algo que se ha logrado añadiendo esa jornada. Así cada equipo tendría una lucha particular si quedó lejos de esas primeras casillas.

A los playoff clasifican directo los primeros seis de cada conferencia. Luego se segmenta otra disputa, entre los equipos que ocupen las casillas del sexto al décimo lugar. Ellos juegan una fecha más, de la que salen los dos cupos restantes por cada lado.

¿Cómo se juega el NBA Playins?

En esa jornada extra tienen que medirse sobre el tabloncillo el 7º y 8º, después entre 9º y el 10º de cada pelotón. En esta ronda no importa el récord individual de cada equipo. Incluso. Puede darse que una franquicia con menos victorias pase a playoffs y se quede un quinteto con mejores estadísticas.

En la acera este quienes tienen ese lugar hoy son el Heat (7º), Philadelphia 76ers (8º), Chicago (9º) y Atlanta Hawks (10º). Por su parte, en el lado oeste figuran los Suns (7º), Pelicans (8º), King (9º) y Golden State (10º).

Por eso, desde su inclusión, los equipos luchan por posicionarse dentro de los primeros seis para evitar ese enfrentamiento adicional. En esta campaña, el calendario fijó como fecha de ejecución del NBA Playin desde el 16 hasta el 19 de abril.