¿Vendrá a jugar en la SPB? Leandro García Morales habla de su futuro

Es imposible recordar aquellas míticas finales que signaron la rivalidad entre Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui sin recordar al uruguayo Leandro García Morales, quien fue una de las bujías ofensivas de aquel equipo saurio junto a Jack Michael Martínez, Carl Elliot, Luis Bethelmy y Jesús Centeno, entre otros.

Fue una época muy recordada en la extinta Liga Profesional de Baloncesto. El escolta incluso fue Jugador Más Valioso de las Finales de 2010, en la que Cocodrilos se consagró tras vencer a Marinos en seis encuentros.

El charrúa defendió también a su selección durante mucho tiempo y participó en múltiples competiciones internacionales como Sudamericanos y torneos FIBA Américas.

Leandro García Morales dejó su huella en el baloncesto venezolano

Ahora, más de una década de aquel tiempo, Leandro García Morales sigue todavía en la élite del baloncesto uruguayo. A sus 43 años, próximo a cumplir 44, jugó en Biguá la última campaña de la LUB. Tras la eliminación de su equipo, el escolta emitió un mensaje en las redes sociales. Allí habló sobre su futuro cercano.

"Termino la temporada 2024. No fue el mejor año para nosotros. Me quedo con lo positivo de la experiencia y sigo aprendiendo de los errores. Temporada 27 jugando basket profesional para mi, un placer poder seguir haciendo lo que me apasiona", escribió en su cuenta en la red social X.

En la temporada 2023-24 de la LUB demostró que se mantiene intacto pese a su edad. Promedió 14.4 puntos con Biguá. Además, registró una media de 2.6 rebotes y 4.2 asistencias. Habrá que ver si se aventura a jugar nuevamente en el exterior. Además de Venezuela, García Morales se desempeñó en Italia, Puerto Rico, México y Argentina.