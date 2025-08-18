MLB

Estos fueron los resultados de MLB este 17 de agosto

Yankees de Nueva York ganó la serie ante Cardenales de San Luis y se acerca a los Playoffs

Por Alejandro Jesús Fernández
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 12:02 am
Estos fueron los resultados de MLB este 17 de agosto
Foto: MLB
Suscríbete a nuestros canales

La jornada del domingo 17 de agosto tuvo a los equipos visitantes como grandes ganadores en MLB, pues hubo algunos que lograon victorias a domicilio que resultan importantes para mantenerse en carrera por los Playoffs.

NOTAS RELACIONADAS

Un ejemplo ue el triiunfo de Yankees de Nueva York sobre Cardenales de St. Louis. Mientras que en casa, Rojos de Cincinnati venció a Milwaukee, acabando con el largo invicto de estos.

Resultados de MLB este 17 de agosto

Filis de Filadelfia 11-9 Nacionales de Washington
Marlins de Miami 5-3 Medias Rojas de Boston
Rangers de Texas 10-4 Azulejos de Toronto
Bravos de Atlanta 5-4 Guardianes de Cleveland
Cerveceros de Milwaukee 2-3 Rojos de Cincinnati
Orioles de Baltimore 12-0 Astros de Houston
Tigres de Detroit 1-8 Mellizos de Minnesota
Medias Blancas de Chicago 2-6 Reales de Kansas City
Yankees de Nueva York 8-4 Cardenales de San Luis
Piratas de Pittsburgh 3-4 Cachorros de Chicago
Cascabeles de Arizona 5-6 Rockies de Colorado
Angelinos de Los Ángeles 11-5 Atléticos de Oakland
Rays de Tampa Bay 1-7 Gigantes de San Francisco 
Padres de San Diego 4-5 Dodgers de Los Angeles
Marineros de Seattle 3-7 Mets de Nueva York

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional
Lunes 18 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB