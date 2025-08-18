Estos fueron los resultados de MLB este 17 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del domingo 17 de agosto tuvo a los equipos visitantes como grandes ganadores en MLB, pues hubo algunos que lograon victorias a domicilio que resultan importantes para mantenerse en carrera por los Playoffs.

Un ejemplo ue el triiunfo de Yankees de Nueva York sobre Cardenales de St. Louis. Mientras que en casa, Rojos de Cincinnati venció a Milwaukee, acabando con el largo invicto de estos.

Resultados de MLB este 17 de agosto

Filis de Filadelfia 11-9 Nacionales de Washington

Marlins de Miami 5-3 Medias Rojas de Boston

Rangers de Texas 10-4 Azulejos de Toronto

Bravos de Atlanta 5-4 Guardianes de Cleveland

Cerveceros de Milwaukee 2-3 Rojos de Cincinnati

Orioles de Baltimore 12-0 Astros de Houston

Tigres de Detroit 1-8 Mellizos de Minnesota

Medias Blancas de Chicago 2-6 Reales de Kansas City

Yankees de Nueva York 8-4 Cardenales de San Luis

Piratas de Pittsburgh 3-4 Cachorros de Chicago

Cascabeles de Arizona 5-6 Rockies de Colorado

Angelinos de Los Ángeles 11-5 Atléticos de Oakland

Rays de Tampa Bay 1-7 Gigantes de San Francisco

Padres de San Diego 4-5 Dodgers de Los Angeles

Marineros de Seattle 3-7 Mets de Nueva York