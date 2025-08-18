Estos fueron los resultados de MLB este 17 de agosto

La jornada del domingo 17 de agosto tuvo a los equipos visitantes como grandes ganadores en MLB, pues hubo algunos que lograon victorias a domicilio que resultan importantes para mantenerse en carrera por los Playoffs.
Un ejemplo ue el triiunfo de Yankees de Nueva York sobre Cardenales de St. Louis. Mientras que en casa, Rojos de Cincinnati venció a Milwaukee, acabando con el largo invicto de estos.
Resultados de MLB este 17 de agosto
Filis de Filadelfia 11-9 Nacionales de Washington
Marlins de Miami 5-3 Medias Rojas de Boston
Rangers de Texas 10-4 Azulejos de Toronto
Bravos de Atlanta 5-4 Guardianes de Cleveland
Cerveceros de Milwaukee 2-3 Rojos de Cincinnati
Orioles de Baltimore 12-0 Astros de Houston
Tigres de Detroit 1-8 Mellizos de Minnesota
Medias Blancas de Chicago 2-6 Reales de Kansas City
Yankees de Nueva York 8-4 Cardenales de San Luis
Piratas de Pittsburgh 3-4 Cachorros de Chicago
Cascabeles de Arizona 5-6 Rockies de Colorado
Angelinos de Los Ángeles 11-5 Atléticos de Oakland
Rays de Tampa Bay 1-7 Gigantes de San Francisco
Padres de San Diego 4-5 Dodgers de Los Angeles
Marineros de Seattle 3-7 Mets de Nueva York