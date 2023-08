Mundial FIBA 2023: Este jugador australiano no estará con su selección por una lesión

Restando menos de una semana para el arranque del Mundial FIBA 2023, las ausencias importantes para los diferentes equipos no paran y ahora fue Australia quien recibió una baja sensible para este máximo evento, puesto que el pívot Jock Landale se baja de la convocatoria final y no estará en acción.

Landale, jugador del Houston Rockets en la NBA se lesionó este jueves mientras disputaba el Torneo Boomers Vs. World en Melbourne, en el que los australianos se enfrentaban a Sudán del Sur y en ese juego amistoso tras caer en el pie de Marial Shayok durante el primer cuarto y se torció su tobillo derecho, luego de las primeras resonancias magnéticas se dio un avance de que no podría asistir, hasta que luego se confirmó esto por el mismo jugador.

"Siendo sincero, no subirá al avión con nosotros. No tenía buen aspecto, así que se ocuparán de eso aquí (Australia). Viajaremos con los 12 que tenemos ahora y nos prepararemos. Ahora mismo tengo la mentalidad como si no lo tuviéramos", señaló el seleccionador de los Boomers, Brian Goorjian.

En este sentido, el interno de 27 años estaba en los planes de ser el centro titular en el combinado australiano, pero según el mismo Landale, se centrará en su recuperación para estar al 100% en el campo de entrenamiento de los Rockets para la venidera temporada de la NBA.