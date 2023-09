¿Más competitividad? Esto es lo que opina este ex NBA de su llegada a su nuevo club en Europa

El éxodo de jugadores de la NBA hacia Europa ha sido común desde hace muchos años. Muchos de ellos deciden ir al viejo continente para tener más oportunidades de demostrar su nivel de juego y mantenerse activos, debido a que no entran en la rotación de los equipos en la liga estadounidense.

Sin embargo, la situación ha cambiado en esta última temporada baja. Jugadores de la talla de Kemba Walker, Dwight Howard, Jahlil Okafor, Ben McLemore, Juan y Willy Hernangómez son algunos de los nombres que estarán en suelo europeo durante esta campaña 2023-24 luego de haber sido jugadores importantes, unos más que otros, dentro de sus franquicias.

Otro de los nombres es el de Jabari Parker, quien fue la segunda selección del draft de la NBA en el año 2014, y que ahora formará parte de la plantilla del Barcelona durante esta zafra del baloncesto español y en la Euroliga, máxima competición europea de baloncesto.

Foto: FC Barcelona

"Quiero ser parte de algo legítimo"

El estadounidense habló sobre su salida de la NBA y cómo se siente con respecto a ello, dejando claro que en Estados Unidos todo se maneja de forma distinta y no solo es lo deportivo. "Sólo quiero ser parte de algo legítimo. Quiero ser parte de "cada juego importa". Lamentablemente, la NBA es un negocio y hay entre 10 y 12 equipos que intentan ganar todos los partidos y la otra mitad intenta conseguir una selección en el Draft", dijo.

Además, destacó que es difícil ver como varios jugadores con talento y experiencia en la NBA no tienen actualmente equipo dentro de la liga. "No es excusa ver a DeMarcus Cousins, Dwight Howard o John Wall, tipos que potencialmente van al Salón de la Fama… ¿ver que esos tipos no tienen trabajo? Desafortunadamente, estamos viendo cómo la liga se diluye. Son muchas cosas que están fuera de nuestro control", expresó.

La polémica sobre los "campeones del mundo"

Parker también habló sobre la controversia en redes sociales sobre los comentarios de Noah Lyles, el corredor estadounidense que criticó el hecho de llamar "campeones del mundo" al equipo ganador en la NBA. "Todos pueden perder. El juego ha crecido desde los años 60 y 70, cuando era predominantemente estadounidense. Ahora el baloncesto ha sido global, para ser campeón del mundo hay que jugar contra los mejores del mundo. Y especialmente la Euroliga podría tener, posiblemente, algunos de los mejores jugadores de un equipo de manera consistente", expresó.

A su vez, destacó que tiene varios compañeros de equipo con experiencia NBA y que eso eleva el nivel de la competencia porque el nivel en Europa sigue aumentando con la llegada de más jugadores de la liga estadounidense. "Aquí hay que jugar, hay que poder ser bueno, hay que tener algo de experiencia y eso se ve en equipos como nosotros: Abrines jugó en OKC, Jan jugó en los Wizards ., Sato… Eso se ve en Europa, con muchos otros equipos, no sólo nosotros. El Real Madrid también tiene muchachos realmente buenos en su equipo.", sentenció.