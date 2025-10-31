José Materán es presentado como nuevo jugador de este club en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

José Santiago Materán tendrá la oportunidad de desplegar su juego en el baloncesto extranjero tras ser anunciado en Brasil. Después de una experiencia destacada en la pasada temporada, el alero firmará su retorno al mencionado país como nuevo jugador del Bauru Basket.

El delantero buscará estremecer los tabloncillos en la Novo Basquete Brasil (NBB) con el 'Dragão', quien lo anunció en sus redes sociales en la mañana de este viernes 31 de octubre. Será la segunda temporada consecutiva para el 'Swingman' en el baloncesto brasileño, luego de su paso notable con el Pato Basquete, donde dejó números de 11.3 promedio de puntos por partido, 4.9 rebotes, 1.9 asistencias, 43.5% en tiros de campo y 41.8% en triples en 23 compromisos jugados.

José Materán regresa a Brasil

Su capacidad para anotar desde el perímetro y contribuir en varios aspectos del juego lo convierte en una pieza versátil y valiosa para su nuevo club. El Bauru Basket espera que la incorporación del alero criollo impulse al equipo en la clasificación del torneo amazónico.

Antes de su regreso a Brasil, Materán también tuvo participación en la SPB 2025 con Gladiadores de Anzoátegui, donde disputó siete encuentros, registrando 7.4 puntos, 2.1 tableros y 1.3 asistencias, con 56.3% en tiros de campo, 25% triples y 70% desde la línea de libres. Aunque su paso por la liga venezolana fue breve, le permitió mantenerse en ritmo competitivo y seguir demostrando su efectividad ofensiva, especialmente en situaciones de ataque rápido y lanzamientos abiertos.