Sudamericano U17: ¡Plata, Clasificación y Quinteto Ideal! Venezuela brilla en Paraguay

La selección femenina de baloncesto de Venezuela U17 cerró su participación en el Campeonato Sudamericano con la frente en alto y una medalla de plata que sabe a gloria. A pesar de caer en la final ante una potente Argentina, la "Vinotinto" aseguró un codiciado boleto para el FIBA U18 AmeriCup Femenino 2026, confirmando el ascenso del talento criollo en la región.

El equipo venezolano demostró garra y compromiso a lo largo de todo el torneo, superando escollos importantes para llegar al partido por el oro. Cabe recordar que Venezuela llegó a esta instancia con récord perfecto de 4-0, luego de vencer a: Paraguay, Colombia, Chile y Brasil.

La final: Argentina 67 - Venezuela 46

En el encuentro decisivo, disputado ante un gran ambiente, Venezuela se midió a su similar de Argentina, un rival histórico y de alta exigencia. El marcador final se decantó a favor de las argentinas con un resultado de 67-46.

Aunque la diferencia de 21 puntos indica un dominio de la albiceleste, el equipo venezolano luchó en cada cuarto. Por parte de las dirigidas por Luz Vargas la mejor anotadora fue Albanys Ramírez, quién anotó 15 unidades..

Clasificación Histórica a la AmeriCup U18

El principal objetivo del Sudamericano era obtener uno de los cupos para el continental, y Venezuela U17 Femenino cumplió con creces. La medalla de plata garantiza su participación en el AmeriCup U18 2026, un torneo que funge como clasificatorio para el Mundial FIBA U19.

Este logro representa un paso fundamental en el desarrollo de esta generación de jugadoras, dándoles la oportunidad de medirse ante las mejores selecciones del continente, incluyendo a potencias como Estados Unidos, Canadá y Brasil, elevando así el nivel del baloncesto femenino venezolano.

Astrid Inojosa en el Quinteto Ideal

Las buenas noticias para Venezuela no se limitaron al podio. La destacada actuación individual de la jugadora criolla Astrid Inojosa fue reconocida por la FIBA, al ser incluida en el Quinteto Ideal del Campeonato Sudamericano U17 Femenino.

Inojosa se consolidó como una de las figuras más influyentes del certamen, liderando a su equipo con una combinación de liderazgo, puntos clave y defensa intensa. Sus promedios finales en el torneo fueron: 17 unidades por encuentro, 5.6 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.