Copa Mundial de Baloncesto: Vea la reacción de los fanáticos filipinos al ver a Dillon Brooks (+ Video)

Canadá y Eslovenia viajan a las Filipinas para disputar el último partido de los cuartos de final de la Copa Mundial de Baloncesto Filipinas-Japón-Indonesia 2023 en el Mall of Asia Arena de Pasay.

Una de las grandes figuras del elenco norteamericano es, por supuesto, Dillon Brooks, quien, hasta la pasada temporada, jugaba con Memphis Grizzlies y ahora forma parte de Houston Rockets en la NBA.

Antes de comenzar el partido, el alero tuvo un momento de tensión con los aficionados filipinos, ya que, al momento de ser presentado por la megafonía del estadio, estos no dudaron en abuchearlo.

Esto se debe a que la mayoría de los asistentes al recinto simpatizan con Los Ángeles Lakers, franquicia que se enfrentó a Memphis Grizzlies la pasada postemporada. En uno de los enfrentamientos, durante un intento de robo de balón, Brooks golpeó los genitales de la estrella del cuadro californiano: LeBron James.

Lógicamente, al ser una agresión intencional, el canadiense fue expulsado y, posteriormente, declaró lo siguiente: "No me importa, es viejo. Yo atizo a los osos. No respeto a nadie hasta que vienen y me meten 40".

En la presente edición mundialista, Dillon Brooks promedia un total de 10.4 puntos, 2.6 rebotes y 2.4 asistencias por cada uno de los seis partidos disputados con su selección, siendo uno de sus jugadores más destacados.