Copa Mundial de Baloncesto: ¡Se busca! Conoce los horrorosos números de Dennis Schroder en la primera mitad contra Letonia

Alemania puede estar tranquila, tras retomar la ventaja en su compromiso contra Letonia, luego de verse abajo en el primer cuarto por 10 puntos; y que tras un buen juego de su defensa y con buenos contraataques han conseguido sacar una ventaja de dos unidades para irse al descanso.

Por lo que si no pueden estar nada conformes es por la paupérrima actuación en sus primeros 20 minutos de juego del ex base de Los Ángeles Lakers, Dennis Schoder, que no solo no han conseguido puntos, sino que también acumula dos perdidas y una eficiencia de -8 en cancha.

Noticia en Desarrollo.