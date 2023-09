Copa Mundial de Baloncesto: ¿Qué jugadores de Venezuela pueden haber disputado su último torneo mundialista?

Luego de finalizar su participación en el Mundial de Baloncesto de la FIBA 2023 con récord de 0-5 y sin conseguir el boleto al repechaje olímpico, muchas preguntas son las surgen respecto a la selección nacional de baloncesto.

Una de las tantas interrogantes que nacen es qué jugadores de la “Vinotinto de las alturas” podrían haber disputado sus últimos minutos en una Copa del Mundo de la disciplina. Algo que nadie que no tenga una bola de cristal y sepa leer el futuro puede hacer, pero si se pueden hacer proyecciones.

Poniendo como tope de edad, la mayor de un jugador en este Mundial (Gregory Vargas con 37 años) si suponemos que Venezuela clasifica a la próxima cita mundialista dentro de cuatro años en Qatar; entonces seis de los jugadores actuales de la selección no podrían jugar el venidero torneo.

El ya mencionado Gregory Vargas tendría 41 años; Heissler Guillent, Windi Graterol y David Cubillán tendrían para ese 2027 la edad de 40 años; en el caso de Néstor Colmenares tendría 39 primaveras; y el último que pudiese entrar en esta lista es Jhornan Zamora que para ese momento cumpliría 38 años.

Con esta lista no queremos decir que estos jugadores no vayan a poder estar, pero estableciendo el mismo tope de edad, entonces serían los que ya no estén.