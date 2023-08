Copa Mundial de Baloncesto: Mira lo que dijo Fernando Duró tras la derrota ante Cabo Verde

La selección venezolana de baloncesto sigue sin conocer la victoria en esta Copa del Mundo FIBA 2023, luego de ser derrotados por la selección de Cabo Verde, gracias a un resultado de 81 puntos a 75. Esto deja su récord en dos derrotas y cero victorias, en este prestigioso torneo.

El conjunto criollo sabe la importancia de explotar sus mejores habilidades tanto defensivas como ofensivas, para poder tener grandes posibilidades de ser un equipo fuerte en varias facetas de su juego. En la primera parte del compromiso, se evidenció la categoría y la capacidad de anotación, pero nuevamente no se pudo mantener el ritmo.

Seguidamente, una de las mejores virtudes de este equipo hasta el momento es la capacidad de efectividad de cara al aro, situación que fue negativa para los venezolanos y no poder contener los ataques del conjunto africano.

El director técnico Fernando Duró, dejó claro que los errores mentales durante la segunda mitad fue un punto clave para el desarrollo final del cotejo, lo que impidió que no lograran igualar el marcador. “Entramos relajados, lamentablemente no hicimos el trabajo defensivo y ellos empezaron a abrir posiciones que no esperábamos. Es negativo para nosotros, porque obviamente teníamos muchas expectativas de ganar y no lo pudimos hacer”. Declaró en rueda de prensa

De igual forma, lamentó la pérdida de dos jugadores de la plantilla, como es el caso de Miguel Carrera (Desgarro en la zona posterior del muslo derecho) y Gregory Vargas (Fractura en la mano izquierda).” Perdemos dos jugadores por lesión, dos compañeros”

Entiende que tienen que seguir creciendo y continuar planificando el próximo compromiso, donde los más beneficiados son los jugadores, al tener la oportunidad de competir a este máximo nivel en el baloncesto profesional. “Venimos haciendo el trabajo, ya muchos de ellos están teniendo la experiencia y esperemos que obviamente en seis años poder recuperarnos y tener el equipo compitiendo. Una cosa es participar, otra cosa es competir".

Finalmente, sabe que todavía tiene la posibilidad de seguir en este campeonato mundialista y pueden ir cumpliendo los objetivos para este año y todo lo que viene en el futuro. “Todavía tenemos la expectativa de un triple empate, para clasificar y pasar. Pero sin duda, sino es pasar, tratar de llegar al repechaje olímpico y seguir compitiendo” Expresó en rueda de prensa.