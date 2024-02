¡Entérate! ¿Qué es el año bisiesto y cuáles son sus orígenes?

El 2024 se celebra un año bisiesto y aunque pocos conocen sus orígenes, se apegan a la medida. El término se utiliza para nombrar aquellos años que poseen 366 días, en vez de 365.

El fenómeno se produce cada cuatro años y se remonta a los antiguos romanos, quienes percibieron hace más de 2.000 años que el calendario no se adaptaba del todo al año solar. Mientras que, el emperador Julio César, fue el encargado de solicitar al astrónomo Sosígenes, la creación de una alternativa en el calendario romano, relacionado con el tema de la rotación terrestre.

Fue así como surgió el calendario juliano y su nombre se debe a su propulsor. Al poco tiempo, muchos se dieron cuenta que carecía de exactitud, entonces para el 1582 fue establecido el calendario gregoriano, el cual nos rige actualmente.

Cabe destacar que, el día adicional fue agregado por los romanos, para completar el último mes del año. El nombre “bisiesto” proviene del latín “ante diem bis sextum Kalendas Martias”, es decir, el 24 de febrero. Adicionalmente, la frase se redujo a “bis sextus” que hace alusión a “bisiesto”.

A través de una bula papal, el papa Gregorio XIII, incluyó varios cambios en el calendario. Uno de ellos, fue la incorporación de un día adicional en los años bisiestos, el cual sería el 29 y no el 24, como lo refería el calendario juliano.

De igual modo, el astrónomo jesuita Christopher Clavius, asesoró al pontífice para que luego del 4 de octubre de 1582 fuera el 15 de octubre, representando la eliminación de 10 días que ayudaba a alinearse con el año solar. Por ende, se creó un sistema de excepciones en los años bisiestos.

Finalmente, determinaron que no serían bisiestos los años múltiplos de 100, exceptuando además los de 400. Debido a esta normativa, no fueron bisiestos los años 1800 ni 1900, pero el año 2000 si lo fue.