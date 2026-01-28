Wolverhampton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 11:00 horas el próximo sábado 31 de enero, Bournemouth visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Bournemouth

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Manchester City. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 4 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega triunfante luego de ver caer a Liverpool con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 17 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 7 PP).

Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 13 Bournemouth 30 23 7 9 7 -5 20 Wolverhampton 8 23 1 5 17 -28

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Bournemouth, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

