Inglaterra - Premier League 2025-2026

Wolverhampton se concentra para salir del último lugar ante Sunderland

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Wolverhampton. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light mañana, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Robert Jones.

Por

MeridianoBet
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:08 am
Wolverhampton se concentra para salir del último lugar ante Sunderland
Suscríbete a nuestros canales

Sunderland y Wolverhampton se enfrentan mañana, a partir de las 10:00 horas, en el Stadium of Light. El partido corresponde a la fecha 8 de la Premier League.

Así llegan Sunderland y Wolverhampton

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 2 ante Manchester United en el Old Trafford. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Wolverhampton logró empatar 1-1 ante Brighton and Hove. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

 

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de abril, en el torneo Premier League 2011-2012, y terminaron igualando en 0.

El local está en el noveno puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Jones.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 16 7 5 1 1 11
2
Liverpool 15 7 5 0 2 4
3
Tottenham 14 7 4 2 1 8
9
Sunderland 11 7 3 2 2 1
20
Wolverhampton 2 7 0 2 5 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Fulham: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
Horario Sunderland y Wolverhampton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB NBA Mallorca Barcelona valencia
Viernes 17 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Zona Apuestas