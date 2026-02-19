Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Por la fecha 25 de la Liga, Valencia y Villarreal se enfrentan el domingo 22 de febrero desde las 16:00 horas, en el Estadio de la Cerámica.
Así llegan Villarreal y Valencia
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal no pudo ante Getafe en el Ciutat de València. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 8 a sus rivales.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia venció 2-0 a Levante en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
El anfitrión está en el tercer puesto con 48 puntos (15 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|48
|24
|15
|3
|6
|19
|4
|Atlético de Madrid
|45
|24
|13
|6
|5
|17
|15
|Valencia
|26
|24
|6
|8
|10
|-12
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 26: vs Barcelona: 28 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Elche: 8 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Alavés: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 26: vs Osasuna: 1 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Alavés: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Valencia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas