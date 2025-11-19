Villarreal vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Villarreal y Mallorca se disputará el próximo sábado 22 de noviembre por la fecha 13 de la Liga, a partir de las 16:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Mallorca

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Espanyol. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Mallorca derrotó 1-0 a Getafe. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 4 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 4 Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 13 15 Mallorca 12 12 3 3 6 -6

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Real Sociedad: 30 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Mallorca, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

