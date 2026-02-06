España - LALIGA 2025 - 2026

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Villarreal y Espanyol. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica el lunes 9 de febrero a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 10:30 am
El duelo entre Villarreal y Espanyol correspondiente a la fecha 23 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 16:00 horas, el lunes 9 de febrero.

Así llegan Villarreal y Espanyol

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Osasuna. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 8 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

A Espanyol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Alavés. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 10 en contra.

 

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 55 22 18 1 3 37
2
Real Madrid 54 22 17 3 2 29
3
Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21
4
Villarreal 42 21 13 3 5 16
6
Espanyol 34 22 10 4 8 -1
DataFactory

 

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 24: vs Getafe: 15 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Valencia: 22 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Celta: 14 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Atlético de Madrid: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Espanyol, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

