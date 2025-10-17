Brasil - Campeonato Brasileiro 2025

Vasco da Gama vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del Brasileirao

Te contamos la previa del duelo Vasco da Gama vs Fluminense, que se enfrentarán en el estadio el Maracanã el próximo lunes 20 de octubre a las 18:30 horas.

Por

MeridianoBet
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:04 am
El duelo correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao se jugará el próximo lunes 20 de octubre a las 18:30 horas.

Así llegan Vasco da Gama y Fluminense

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos del Brasileirao

Vasco da Gama derrotó por 2 a 0 a Fortaleza en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 7 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Fluminense en partidos del Brasileirao

Fluminense llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventude. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y Fluminense resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el noveno puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (12 PG - 5 PE - 10 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Palmeiras 61 27 19 4 4 28
2
Flamengo 58 27 17 7 3 40
3
Cruzeiro 53 28 15 8 5 20
7
Fluminense 41 27 12 5 10 2
9
Vasco da Gama 36 28 10 6 12 3
DataFactory

 

Fechas y rivales de Vasco da Gama en los próximos partidos del Brasileirao

 

  • Fecha 30: vs RB Bragantino: 26 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs São Paulo: 2 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Botafogo: 5 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 33: vs Juventude: 8 de noviembre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Grêmio: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos del Brasileirao
  • Fecha 30: vs Internacional: 25 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Ceará: 29 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Ceará: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Mirassol: 6 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 33: vs Cruzeiro: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)
Horario Vasco da Gama y Fluminense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

Viernes 17 de Octubre de 2025
