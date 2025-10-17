Vasco da Gama vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del Brasileirao

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao se jugará el próximo lunes 20 de octubre a las 18:30 horas.

Así llegan Vasco da Gama y Fluminense

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos del Brasileirao

Vasco da Gama derrotó por 2 a 0 a Fortaleza en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 7 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Fluminense en partidos del Brasileirao

Fluminense llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventude. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y Fluminense resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el noveno puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (12 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 61 27 19 4 4 28 2 Flamengo 58 27 17 7 3 40 3 Cruzeiro 53 28 15 8 5 20 7 Fluminense 41 27 12 5 10 2 9 Vasco da Gama 36 28 10 6 12 3

Fechas y rivales de Vasco da Gama en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs RB Bragantino: 26 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs São Paulo: 2 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Botafogo: 5 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Juventude: 8 de noviembre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Grêmio: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs Internacional: 25 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Ceará: 29 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Ceará: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Mirassol: 6 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Cruzeiro: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Horario Vasco da Gama y Fluminense, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.