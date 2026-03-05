Valencia vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Valencia y Alavés, por la fecha 27 de la Liga, se jugará el próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Alavés

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia logró un triunfo por 1-0 ante Osasuna. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés viene de caer derrotado 0 a 2 ante Levante. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 29 puntos (7 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 15 Valencia 29 26 7 8 11 -12 16 Alavés 27 26 7 6 13 -11

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Sevilla: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Celta: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Alavés, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

